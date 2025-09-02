札幌市手稲区のリサイクルショップできのう夜、男性従業員が３人組に顔などを殴られ、現金を奪われました。３人組は現場から逃走していて、警察は強盗致傷事件として行方を追っています。事件があったのは、札幌市手稲区新発寒５条７丁目のブランド品を扱うリサイクルショップです。きのう午後６時４０分ごろ、５１歳の男性従業員が、３人組に顔などを殴られ、店内にあった現金を奪われました。当時店内には、男性従業員１人で、男