ドジャースが、アンドルー・ヒーニー投手（３４）とマイナー契約を結ぶと１日（日本時間２日）、複数の現地メディアが報じた。先発左腕のヒーニーは、１４年にマーリンズでメジャーデビューして１５年にエンゼルスに加入。１８年から２１年途中にヤンキースへ移籍するまでの約３年半は大谷翔平投手（３１）とも同僚だった。左腕は２２年にドジャース、２３、２４年はレンジャーズでプレーし、今季はパイレーツに所属していた。