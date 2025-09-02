2日午前1時半前、名古屋市中区錦3丁目の信号のある交差点で、20代くらいの男性が乗用車にはねられました。 【写真を見る】錦3丁目の交差点で20代くらいの男性がはねられ意識不明の重体名古屋・中区 この事故で男性は病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。 警察は男性の身元の確認を進めるとともに、乗用車を運転していた50代の男性から話を聞くなどして、事故の原因を調べています。