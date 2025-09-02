強盗をするために車に警棒を積んで移動したとして、高校生を含む5人が逮捕されました。 【写真を見る】大阪府の高校生含む男５人を逮捕車内から特殊警棒や目出し帽強盗の準備をした疑い 逮捕されたのは、いずれも大阪府に住む自営業の大野頌尚容疑者30歳と17歳の男子高校生ら男5人です。 警察によりますと5人は先月11日、車に特殊警棒2本を積んで大阪から関東方面に移動するなどして強盗の準備をした疑いがもたれています。