華やかな席に欠かせない鯛。お刺身やカルパッチョはもちろんのこと、煮る・焼く・蒸すなど、さまざまな調理法で楽しめる優秀な食材です。そこで今回は、調理法別に鯛を使った手軽なのにごちそう感たっぷりのレシピを12選にご紹介します。切ってのせるだけ、レンジでチン、フライパンひとつでOKなど、忙しい日でもサッと作れるアイデアばかりです。ぜひ活用してくださいね。■鯛【煮る：2選】・甘辛ふっくらタイの煮付けふっくらと