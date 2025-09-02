日本全国の都道府県の地図は小学生のころ習いましたが、その中から一つだけを見ると、なかなか正解が分からないもの……。このシルエット、どの都道府県のものか、わかりかすか？Q.この都道府県はどこ？この都道府県は、本州のほぼ中央に位置し、郡上八幡やスキーで人気の高山など、伝統的な集落が山間に残ることでも有名です。この地図のシルエット、どこの都道府県かわかりますか？ Answer出典：https://www.shutterstock.c