なんとなく不調…というときは、日々の食事を見直してみませんか？ 今回は、漢方や薬膳の考え方を取り入れた体にやさしい「日常養生ごはん」を6つご紹介。どれも身近な食材で作れるので、薬膳初心者にもおすすめですよ。【滋味深い】カボチャと小豆の薬膳スープ昆布だしの旨みに、小豆とカボチャの自然な甘みが溶け合うやさしいスープ。むくみ対策に良いとされる小豆と、健やかさを保つカボチャの組み合わせは、毎日の養生にもぴっ