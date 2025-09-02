この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。自分以外の人の新しい視点や考え方から学びを得ることはありますよね。今回は、Xに投稿された学びになるような投稿を3つ厳選してご紹介します。思わず「ほほー」とうなったり、見習いたくなったりするような投稿をどうぞごらんください。 「気をつけて帰ってね」別れ際の心遣い 友人や家族と予定を立てた際には、場所や時間などについてこまめに連絡を取りますよね