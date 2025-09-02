"校庭のワカメ"を撮影した動画がX上で話題になっている。【写真】カリカリに乾いても雨が降ればプルプルに校庭に突然現れる、ワカメのようなゼリー状の物体。雨上がりや水はけの悪い場所に発生し、カリカリに乾いても雨が降ればまたプルプルに戻ってしまうこの謎の物体を覚えている人も多いのではないだろうか。話題になった動画には、ワカメのようなイシクラゲが広範囲にぎっしり繁茂。タンパク質や鉄分が豊富とのことで収穫を試