『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』にソノニ役で出演し、話題となった宮崎あみさが、2日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】さわやかな笑顔で…夏満喫のグラビアを披露した宮崎あみさ夏を満喫する姿が印象的な水着グラビアを、5ページにわたり披露。インタビューでは、インドア派の宮崎がこれから行ってみたい場所について語っている。同号には、山崎あみ、湊川えりか、高村梨々花（※高＝はしごだか）らも登場し