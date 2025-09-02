タレントのリサ・ステッグマイヤーさん（53）は8月下旬、自身の公式インスタグラムを更新。日本でおなじみのガムが、ハワイでは約6倍の価格で売られていることを報告しました。【写真】日本でおなじみのガム→ハワイでは約６倍の価格に（実際の写真）ステッグマイヤーさんはストーリーズ機能を使い、「いつも日本から持って帰るもの」として、ロッテ「キシリトールガム」のボトル入り商品を紹介。日本での価格は500円ほどです