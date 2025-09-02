みなさんは、「近隣トラブル」を経験したことはありますか。トラブル解決支援サービスを展開する株式会社ヴァンガードスミス（東京都港区）が実施した「近隣トラブル」に関する調査によると、過去に経験したことがある近隣トラブルは「生活音／騒音関連」が6割以上を占めました。また、近隣トラブルを経験した人のうち約3割が「身の危険を感じたことがある」と回答したことがわかりました。【グラフ】近隣トラブルによって身の危険