気象台は、午前7時11分に、洪水警報を能代市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を能代市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・能代市に発表 2日07:11時点沿岸では、2日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■能代市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水2日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】2日昼前にかけて警戒