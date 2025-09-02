2023年度の後期高齢者医療制度で、現役世代が担う交付金が前年度比で6.1%増加し、7.1兆円となった。3年連続で過去最高を更新している。全体の支出は同4.3%増の17.8兆円で過去最大だ。 【画像】石破首相も「能力のある人（高齢者）にどう負担してもらうか」と指摘した後期高齢者の医療費 医療費の増大が進む一方で、75歳以上の人の窓口負担は1割ほど。一定の所得がある人は2～3割負担しているが、1割負担の人が