北朝鮮の金正恩総書記が2日未明、特別列車で中国に入ったことが明らかになりました。金総書記は3日、北京で開かれる戦後80年を記念した軍事パレードに出席する予定です。北朝鮮メディアは特別列車で首都・平壌を出発した金総書記が2日未明、中国に入ったと伝えました。訪中には崔善姫外相らが同行しているということです。金総書記を乗せた特別列車はそのまま北京に向かうとみられますが、中朝国境の街では中国当局による警備が強