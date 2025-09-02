虫の中で一番嫌われていて、誰しもが煙たがる存在であるゴキブリ。夏に活動が活発化することで、水回りなどに黒い姿を見せることが当たり前になっている。黒い姿は脂光りして、すばしっこいイメージがあるが、7月30日にダンゴムシのように丸くなるヒメマルゴキブリの1種が新種として発表された。発表した研究チームの一人はゴキブリが好きすぎる若手研究者、磐田市竜洋昆虫自然観察公園（静岡県）の柳澤静磨副館長（30