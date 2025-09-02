ことし6月、高知銀行（本店・高知市）の新しい頭取に河合祐子氏が就任した。全国の地方銀行で女性の頭取就任は初めてで、大きな話題となった。外資系金融機関を経て、日本銀行に入行し、高知支店長などを歴任。日銀を退職後は三菱UFJフィナンシャル・グループの経営企画部長などを務め、2023年7月に高知銀行の副頭取に就任していた。異色のキャリアを経て、高知銀行頭取に就任した河合頭取にインタビューした。―高知銀行の