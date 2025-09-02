現在までに30冊以上の著書を出版し、作家として精力的に活動する坂口恭平さん。その夢を叶えたのはひたすら現実的な「事務作業」だという。彼が若い頃に出会った優秀な「事務員・ジム」との対話を通じ、夢を叶えることに役だった大切な事務作業とは？ 【画像】坂口さんが書き出した収入1,000万円の内訳 書籍『生きのびるための事務』より一部を抜粋・再構成し、抽象的なイメージを数字や文字に置き換えて、具体的