●日本海側を中心に一段と不安定な空模様。日中は激しい雷雨となるおそれも●空気中に湿気が多く、非常に蒸し暑い一日に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう1日(月)の夜遅く、県の中部や東部を中心に活発な雨雲が発生しました。この時間、広く雨は止んでいますが、西からはまとまった雨雲が接近してきています。 きょう2日(火)は夜にかけて、北海道付近の低気圧から大きく伸びる前線が、県内に接近する予想です。また日本の東には高