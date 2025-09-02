¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Îºå¿À¤Ï2Æü¤«¤é¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÃæÆü3Ï¢Àï¤ÈËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¹­Åç3Ï¢Àï¤ÎÁ´6Ï¢Àï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇÃ»Í¥¾¡¤Ïº£½µ¤Î¶âÍËÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î30Æü¤ËÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö39¡×¤òÅÀÅô¤µ¤»¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÃå¼Â¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤­¤¿ºå¿À¡£8·îºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤ÇÀï¤¦2°Ìµð¿Í¤È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¾¡1ÇÔ¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤â¡Ö7¡×¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ó°Ìºå¿À¤¬¾¡Íø¤·