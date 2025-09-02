女優の内田理央が、大自然と触れ合う様子を披露し反響を呼んでいる。内田は２日までに自身のインスタグラムを更新。「２１００年以上生きてる大楠を眺めながらところてん食べた」と明かし、サングラスをかけ、二の腕あらわな黒いトップスを着こなして大自然を満喫する様子を披露した。また、「自然の中に行くとパワーをもらえるね。これからも自分の目でいろんな景色を見に行きたいな。」とつづり、「＃来宮神社＃内田旅行