ドジャースは１日（日本時間２日）、リリーフのマイケル・コペック投手（２９）、金慧成内野手（２６）がともに負傷者リスト（ＩＬ）から復帰して、出場選手登録したことを発表した。メジャーリーグでは９月１日から出場選手枠（ロースター）が２６人から２８人に拡大される。コペックは昨季途中にドジャースに加入して２４登板で防御率１・１３とフル回転して、ワールドシリーズ制覇にも貢献した。今期は８登板で防御率０・０