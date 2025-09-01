Image: Shutterstock 世界はデータで回っている！ 人類に関する情報がどんどんデジタル化されていく上に、AIも台頭。データセンターの重要度は日に日に高まっています。大切な一方で、データセンターは膨大なエネルギーを必要とし、水や電気などのリソースを食い潰すので、データセンターが建設される地域では課題も多く残ります。そこで出てきたのが、データセンターを宇宙に作ってしまおう