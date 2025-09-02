2025年8月31日、香港メディア・香港01は、スウェーデンを旅行中の中国人観光客が野生のキノコを食べて中毒症状を起こし、病院に緊急搬送されたと報じた。記事は、スウェーデン北部の都市キルナで26日、ドライブ旅行中だった中国人観光客8人が、自ら採集した野生のキノコを食べて中毒症状を起こし、緊急搬送されたと紹介。病院の説明によると、患者の症状を観察した上での治療を最優先させる方針を取っており、何のキノコをどこで採