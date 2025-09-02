ビックカメラ大宮西口そごう店（埼玉県さいたま市）は8月29日から、さいたま市が実施する「家計に“ほっ♪”日々のくらし応援キャンペーン」に対応する。●購入時はビックカメラの通常ポイントもたまる同店では、8月29日〜9月30日（第1期）と11月1〜30日（第2期）の期間、「さいたま市みんなのアプリ」におけるデジタル地域通貨「さいコイン」での支払いで、決済額の15％分が「たまポン」（1ポイント＝1円相当）として還元され