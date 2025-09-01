おそらく、ほとんどの方が「認知症になりたくない」と思っているでしょう。しかし、「里村医院」の里村先生は、「認知症に“絶対”ならないということは不可能」と言います。一体、私たちにできることはないのでしょうか。詳しく伺いました。 ※この記事はMedical DOCにて【「認知症は誰にでもなり得る病気であることを知ってほしい」エビデンスに基づいた予防法を解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はそ