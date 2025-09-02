アメリカに来た理由「一言、面白そうだったから」メジャーリーグ・サッカー（MLS）のLAギャラクシーに所属する元日本代表DF吉田麻也が、「FOOTBALL ZONE」の取材に応じた。アメリカでプレーして、3シーズン目。日本プロサッカー選手会会長を務める吉田が、MLSの魅力、そして日本サッカー発展への思いを語った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎／全2回の1回目）◇◇◇試合終了のホイッス