オナイウ阿道（ゲッティ＝共同）サッカーのドイツ2部リーグ、マクデブルクは1日、フランス1部のオセールから元日本代表FWオナイウ阿道（29）を獲得したと発表した。オナイウはJ1横浜Mからトゥールーズ（フランス）を経て、2023年からオセールでプレーしていた。マクデブルクは開幕4試合を終えて15位に低迷している。（共同）