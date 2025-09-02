勝負の9月を前に精彩欠いた連敗…ロバーツ監督は原因をズバリ指摘米大リーグのドジャースは貯金19でナ・リーグ西地区の首位に立ち、2位パドレスに2ゲーム差をつけて9月を迎える。ただ8月最後のカードとなったダイヤモンドバックスとの3連戦は1勝2敗で負け越し。敗れた2試合では計1点しか奪えず、勝負の終盤へ向けて不安の声も上がっている。地元局「NBCロサンゼルス」は、ロバーツ監督がカード最終戦を前に発した厳しい言葉を紹