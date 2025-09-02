SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。ニョペ茄子（@nyopenasu）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）救助 川で溺れそうになっているカッパさんを発見！救助しようと魚さんたちが投げつけたのは、なんと『魔女』だったのでした。昔は聖なる水は邪を受け付けないとし、魔女は水に浮くと信じられていたのだとか。気になる方はマ