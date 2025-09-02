【明治安田J1リーグ】京都サンガF.C 5ー0 ファジアーノ岡山（8月30日／サンガスタジアム by KYOCERA）【映像】報復？倒された選手の足が相手に接触した瞬間報復“疑惑”が、ファンの間で物議を醸している。J1リーグ第28節で京都サンガF.Cとファジアーノ岡山が対戦。その49分のことだ。岡山のMF田部井涼がパスカットを狙って京都のMF武田将平に寄せたが、強烈なレイトタックルになり武田を倒してしまった。イエローカードを提