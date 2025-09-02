今年3月に解散を発表したお笑いコンビ「パンプキンポテトフライ」が1日、再結成することを発表した。所属事務所の「ホリプロコム」が公式X（旧ツイッター）や公式サイトで発表した。「2025年3月をもちまして解散いたしましたパンプキンポテトフライですが、この度、再結成いたしましたことをご報告させていただきます」と伝えた。 【写真】解散記念の特集本まで作ったのに…解散前の2人の勇姿 再結成までの約半年間、