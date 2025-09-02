近鉄で活躍した名投手・高村祐氏（※高＝はしごだか）を父に持ち、モデルや俳優として活躍している高村梨々花が、2日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】覚悟の初グラビア！大胆な手ブラカットを披露した高村梨々花自身初グラビアに挑戦。5ページにわたるグラビアでは、インタビューで「最後の賭けとして挑みました」とも語るように、大胆な手ブラカットも披露。強い決意を感じさせるグラビアを目に焼き付けて