井上戦では完敗を認めていたタパレス(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnextかつての“刺客”は、緊張感に飢えていた怪物の求めに呼応した。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥は、来る9月14日に名古屋のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）と防衛戦に挑む。【動画】タパレスが吹き飛ぶ強烈な拳 世界が愕然とした井上尚弥のKOシーン自ら「キャリア最大の敵」