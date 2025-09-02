日本高等学校野球連盟は1日、今年のドラフト会議に向けた「プロ野球志望届」の提出者を発表。初日となるこの日は窪田洋祐選手ら9人が名を連ねています。なおNPB(日本野球機構)は先月、プロ野球ドラフト会議10月23日に開催すると発表。プロ入りを希望する大学生や高校生には、この会議の対象となる「プロ野球志望届」の提出が義務づけられています。▽以下、2025年プロ野球志望届提出者一覧 ※9月1日午後5時時点の提出者窪田洋祐(北