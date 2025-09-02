多くの日本代表選手がプレーするドイツ1部ブンデスリーガの新シーズンが開幕した。今夏にフライブルクへ加入した鈴木唯人は、23歳の日本代表選手だ。名門市立船橋高校で10番を背負って活躍すると、清水エスパルスでプロになり、フランスのストラスブールを経て、デンマークのブレンビーでブレイク。そして、今夏にフライブルクへ引き抜かれた。そうしたなか、元日本代表FW柿谷曜一朗氏は、『ABEMAスポーツタイム』で、ブンデスリー