2022年に司法試験に合格し、司法修習生として地方の地裁で実務研修をしていた現在弁護士の男性。その際「手書き」を強要されて首から右腕にかけての痛み、さらに精神的苦痛を受けたとして、およそ140万円の損害賠償を求めて国を提訴した。【映像】国を訴えた男性の証言「大量の手書きを指示されて精神的苦痛を受けた。手書きに合理性はなく、職業選択の自由を保障する憲法に違反している可能性がある。最高裁まで戦いました」（