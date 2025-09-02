アストロズ戦に先発し、5回2/3を8安打5失点で10敗目を喫したエンゼルス・菊池＝ヒューストン（AP＝共同）【ヒューストン共同】米大リーグは1日、各地で行われ、エンゼルスの菊池はヒューストンでのアストロズ戦に先発し、5回2/3を8安打5失点で10敗目（6勝）を喫した。試合は3―8だった。カブスの鈴木はブレーブス戦に「3番・指名打者」で出場し、5打数1安打だった。チームは延長十回7―6でサヨナラ勝ちした。レッドソックスの