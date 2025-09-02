年内に50店舗展開中国最古にして最大級の自動車メーカーである長安汽車は、欧州でのプレゼンス拡大のため、9月より英国市場に参入する。【画像】航続距離475kmの電動SUV【長安汽車のディーパルS07を詳しく見る】全17枚まず投入されるのはイタリア設計の電動SUV『ディーパルS07（Deepal S07）』だ。価格は3万9990ポンド（約800万円）からで、テスラ・モデルYやフォルクスワーゲンID.4とのライバルと位置付けられている。ディーパ