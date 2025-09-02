パラ陸上競技の社会人アスリートです。 目指すはパラリンピック、長崎から世界に挑みます。 十八親和銀行の本店に勤務する、臼木大悟さん。 社会人となって3年目、銀行の事務やシステム全般を担う事務IT部に所属しています。 （十八親和銀行 臼木 大悟さん） 「お客様からの口座振替依頼書を、ここで処理作業をしている」 誰とでもすぐに打ち解けることができる明るい性格の21歳。 そんな臼木さんのもう一