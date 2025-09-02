前線を伴った低気圧が通過する影響で、北海道・東北地方で雷を伴った激しい雨のおそれがあります。特に東北地方では、雨量が多くなる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などに厳重に警戒してください。関東から西日本では気温が上がり、大気の状態が不安定となります。日本海側や関東地方の山沿いなどではところにより雷を伴った雨や、急な突風などの恐れがあります。最新の情報にご注意ください。9月2