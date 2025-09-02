2025年8月期の新車販売台数（速報値）日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は、2025年8月期の新車販売台数（速報値）を発表した。【画像】生産終了が発表されたR35型日産GT-Rを振り返る全133枚日本自動車販売協会連合会がまとめた登録車の2025年8月期の新車販売台数は前年同月比10.6％減の18万6594台と2カ月連続でのマイナス。また、全国軽自動車協会連合会がまとめた2025年8月期の軽自動車の新車販売台数は、同4.3