佐賀県唐津市本町で1日午前3時すぎ、男性がしがみついていると知りながら車を走らせ、振り落とし殺害しようとしたとして、唐津市町田の職業不詳・吉田遙香容疑者（35）が殺人未遂の疑いで逮捕されました。振り落とされた男性は命に別条はなく軽傷だということです。警察の調べに対し吉田容疑者は「死亡する危険性が高いことを認識することはできませんでした」と話し容疑を否認しています。吉田容疑者と男性は交際関係にあったとい