気象庁は1日、ことしの梅雨入りと梅雨明けを確定し発表しました。九州北部の梅雨入りは、速報値で6月8日と発表されていましたが、速報値より23日早い5月16日と発表されました。また、九州北部の梅雨明けは速報値と同じ6月27日で確定しました。統計がある1951年以降、最も早い梅雨明けとなりました。気象庁は、ことしの梅雨の背景について、偏西風が平年と比べて北寄りを流れたためとしています。