愛知県武豊町で無施錠の軽ワゴン車から現金およそ19万8000円を盗んだとして、33歳の無職の男が現行犯逮捕されました。愛知県武豊町の駐車場で9月1日午前、豊田市の自営業の男性(31)が、停めてあった自分の軽ワゴン車の中を見る不審な男を発見しました。男のズボンのポケットからは現金がはみ出した状態で、男性が声をかけたところ、走って逃げたため男性が取り押さえて、その場で現行犯逮捕しました。現行犯逮捕されたのは