株式会社oricon ME（東京都港区）は、このほど「住宅ローン」についての満⾜度調査を実施し、『オリコン顧客満⾜度』公式サイト内にてその結果を発表しました。その結果、「2025年 満足度の高い『住宅ローン』ランキング」は「イオン銀行」が初の総合1位を獲得しました。【調査結果】2025年 満足度の高い『住宅ローン』ランキングを見る調査は、過去5年以内に住宅ローンの新規借り入れ、もしくは、借り換えを行った人