読売テレビの虎谷温子アナウンサー（42）が2日までにインスタグラムを更新。同局名物の朝の情報番組「す・またん！」（月〜金曜午前5時10分＝関西ローカル）の終了について言及した。1日の生放送内で今月30日をもっての番組終了を発表。番組公式Xでもメッセージで伝えた。虎谷アナは「9月末をもって『す・またん！』の放送は終了します。@sumatanentameスタッフが作ってくれる毎月恒例マンスリーカレンダーもこれがラスト最後