米サンフランシスコ在住で一時帰国中のタレント野沢直子（62）が2日までに更新された、お笑いコンビ鬼越トマホークのYouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。総合格闘家デビューし、「真珠・野沢オークレア」として格闘技イベントRIZINにも出場した長女の“衝撃発言”を明かした。鬼越の良ちゃんが「娘さんがRIZINに出られてたじゃないですか？」とふり、金ちゃんが「娘さんが戦ってるっていうのを見る心境はど