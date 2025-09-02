「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が31日放送のニッポン放送「土田晃之日曜のへそ」（日曜正午）にゲストとして生出演。ひな壇にいたら助かると思う芸人を明かした。番組パートナーの元乃木坂46の新内眞衣が「ひな壇にいたら助かるなあと思う芸人さんはいらっしゃるんですか？」と聞くと「みんな…澤部もしかりですし」と、「ハライチ」の澤部佑の名を上げると、土田も「だから、しくじり先生なんていいよね。若林がいて、