タレントの梅宮アンナさん（53）が1日、保険会社のイベントに登場。結婚発表後、初の公の場で夫とのラブラブエピソードを披露しました。5月にアートディレクターの世継恭規さんとの結婚を発表していた梅宮さん。イベントに登場すると「（結婚まで）あまり時間はかけなくてよかったんじゃないかなと思っています。年齢を増していくと出会いも少なくなっていきますし、そこで出会ったとしても成立するっていうのもなかなか難しいなっ